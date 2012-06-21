Виповнилося 75 років від дня народження відомого українського поета, прозаїка, перекладача, публіциста, лауреата всеукраїнських та міжнародних премій і відзнак Володимира Затуливітра (1944—2003 рр.). З цієї нагоди на його малій батьківщині в селі Яблучне Великописарівського району на Сумщині відбулися врочистості, в яких узяли участь шанувальники поетичного слова, письменники, представники влади і громадськості не тільки з Яблучного та навколишніх сіл, а й Великої Писарівки, Сум, Києва.
Як повідомила голова літературно-мистецького благодійного фонду В. Затуливітра Любов Снісар, до ювілею світ побачили три нові книжки талановитого письменника — «Діжа», в якій оповідання для дітей середнього та старшого шкільного віку, «Золотий корінь», де вміщено як твори поета, так і матеріали про нього, світлини, поетичні присвяти, документи тощо, а також «Битіє від Серафима» — проза письменника.
Учасники врочистостей відвідали музей поета в місцевій школі, де ознайомилися з оновленою експозицією, поділилися спогадами про земляка, читали вірші й прозу, виконували пісні на його слова. З-поміж останніх — «Сім дощів» (музика Олександра Білаша), запис якої свого часу здійснив співак народний артист України уродженець Сумщини Анатолій Мокренко. До слова, Анатолій Юрійович і сьогодні називає її однією з кращих у своєму багатому і розмаїтому репертуарі. Згадували і рядок поета «Моїм словам ще так багато справ», який і справді виявився пророчим.
Твори Володимира Затуливітра живуть у серцях і душах його вдячних читачів.