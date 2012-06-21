Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на онлайн брифінгу спростував інформацію нібито пацієнтів з онко-, орфанними захворюваннями, недужих на ВІЛ та СНІД не забезпечено ліками.
Він пояснив, що у 2020 році є ліки, які постачаються міжнародними організаціями, за кошти, переведені у 2018-2019 роках. «Такі умови контракту на той час підписував МОЗ. Уже ведуться переговори з міжнародними організаціями щодо поліпшення умов для України з точки зору постачання ліків. І є прогрес. Може бути скорочено терміни постачання ліків, щоб не чекати півтора-два роки після оплати. Наша країна може вимагати таких самих умов, які є в інших країнах», – зауважив міністр.
Щодо ліків, які мають закуповуватися у 2020 році за кошти державного бюджету, то уряд учора затвердив перелік цих лікарських засобів. «Закуповуватимемо за двома напрямами – через міжнародні організації та підприємство, яке є в сфері управління МОЗ. Відновлено засідання робочої групи при МОЗ, яка й має визначати перелік ліків для закупівлі. Ситуацію виправлено, тому всіх вищезгаданих хворих українців буде забезпечено ліками в і цьому, і в наступному році», – запевнив Максим Степанов.
Міністр уточнив, як відбуватимуться дозволені урядом планові госпіталізації хворих. «Планові госпіталізації пацієнтів відбуватимуться виключно після проведення ПЛР-тестування. «Тестування безкоштовне. Алгоритм такий: людина за направленням свого лікаря за місцем проживання робить ПЛР-тест, 2-3 дні перебуває в самоізоляції, і лише потім, за умови негативного результату тесту, потрапляє до лікарні. Таким чином унеможливлюватиметься розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції. Тести є, їх додатково закуповують за кошти стабілізаційного фонду», – поінформував Максим Степанов.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»