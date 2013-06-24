Міністерство охорони здоровʼя України нагадує, що I, II чи III групу інвалідностівстановлюють особам, у яких присутні анатомічні дефекти, інші незворотні порушення функцій органів і систем організму, станів та захворювань з урахуванням порушення функцій організму людини та обмеження її життєдіяльності. Такі порушення можуть бути спричинені як захворюваннями, так і бути наслідком травм або вродженими вадами. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
I група інвалідності (підгрупи А і Б)
Люди з І групою інвалідності мають найважчий стан здоровʼя: вони не здатні до самообслуговування або лише частково здатні, потребують постійного стороннього нагляду/догляду/допомоги.
Критерії встановлення I групи інвалідності – це нездатність до:
- самообслуговування,
- самостійного пересування,
- орієнтації (дезорієнтація),
- спілкування,
- контролювання своєї поведінки,
- навчання тощо.
ІI група інвалідності
Особи, яким встановлено II групу інвалідності, переважно мають значне обмеження життєдіяльності, однак можуть обслуговувати себе самі та не потребують постійного нагляду/догляду/допомоги.
До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:
- самообслуговування (людина не може обходитися без допоміжних засобів або допомоги інших осіб),
- самостійного пересування,
- здібностей до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування,
- здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.
ІIІ група інвалідності
Люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення й обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги і соціального захисту.
Критеріями для встановлення III групи інвалідності є обмеження:
- самообслуговування (людина потребує використання допоміжних засобів);
- самостійного пересування (пересування потребує багато часу);
- навчання (можуть навчатися у загальноосвітніх закладах за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб);
- праці (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);
- орієнтації, спілкування;
- контролювання поведінки (частково контролюють в особливих умовах).
Особи з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, проте за умови забезпечення їх засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, проходження реабілітації.
Також критерії встановлення інвалідності визначені у постанові КМУ №10 від 21.01.2015 р.Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.
Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.
Повідомити про порушення ваших прав можна, звернувшись на «гарячу лінію» МОЗ за номером телефону 0 800 60 20 19.