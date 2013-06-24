Міністерство охорони здоровʼя України нагадує, що I, II чи III групу інвалідностівстановлюють особам, у яких присутні анатомічні дефекти, інші незворотні порушення функцій органів і систем організму, станів та захворювань з урахуванням порушення функцій організму людини та обмеження її життєдіяльності. Такі порушення можуть бути спричинені як захворюваннями, так і бути наслідком травм або вродженими вадами. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

I група інвалідності (підгрупи А і Б)

Люди з І групою інвалідності мають найважчий стан здоровʼя: вони не здатні до самообслуговування або лише частково здатні, потребують постійного стороннього нагляду/догляду/допомоги.

Критерії встановлення I групи інвалідності – це нездатність до: 

  • самообслуговування, 
  • самостійного пересування, 
  • орієнтації (дезорієнтація),
  • спілкування, 
  • контролювання своєї поведінки, 
  • навчання тощо.

ІI група інвалідності

Особи, яким встановлено II групу інвалідності, переважно мають значне обмеження життєдіяльності, однак можуть обслуговувати себе самі та не потребують постійного нагляду/догляду/допомоги.

До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:

  • самообслуговування (людина не може обходитися без допоміжних засобів або допомоги інших осіб), 
  • самостійного пересування,
  • здібностей до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування,
  • здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку. 

ІIІ група інвалідності

Люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення й обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги і соціального захисту.

Критеріями для встановлення III групи інвалідності є обмеження:

  • самообслуговування (людина потребує використання допоміжних засобів);
  • самостійного пересування (пересування потребує багато часу); 
  • навчання (можуть навчатися у загальноосвітніх закладах за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб); 
  • праці (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);
  • орієнтації, спілкування;
  • контролювання поведінки (частково контролюють в особливих умовах).

Особи з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, проте за умови забезпечення їх засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, проходження реабілітації.

Також критерії встановлення інвалідності визначені у постанові КМУ №10 від 21.01.2015 р.Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Повідомити про порушення ваших прав можна, звернувшись на «гарячу лінію» МОЗ за номером телефону 0 800 60 20 19. 