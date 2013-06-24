Міністерство охорони здоровʼя України нагадує, що I, II чи III групу інвалідностівстановлюють особам, у яких присутні анатомічні дефекти, інші незворотні порушення функцій органів і систем організму, станів та захворювань з урахуванням порушення функцій організму людини та обмеження її життєдіяльності. Такі порушення можуть бути спричинені як захворюваннями, так і бути наслідком травм або вродженими вадами. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

I група інвалідності (підгрупи А і Б)

Люди з І групою інвалідності мають найважчий стан здоровʼя: вони не здатні до самообслуговування або лише частково здатні, потребують постійного стороннього нагляду/догляду/допомоги.

Критерії встановлення I групи інвалідності – це нездатність до:

самообслуговування,

самостійного пересування,

орієнтації (дезорієнтація),

спілкування,

контролювання своєї поведінки,

навчання тощо.

ІI група інвалідності

Особи, яким встановлено II групу інвалідності, переважно мають значне обмеження життєдіяльності, однак можуть обслуговувати себе самі та не потребують постійного нагляду/догляду/допомоги.

До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:

самообслуговування (людина не може обходитися без допоміжних засобів або допомоги інших осіб),

самостійного пересування,

здібностей до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування,

здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.

ІIІ група інвалідності

Люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення й обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги і соціального захисту.

Критеріями для встановлення III групи інвалідності є обмеження:

самообслуговування (людина потребує використання допоміжних засобів);

самостійного пересування (пересування потребує багато часу);

навчання (можуть навчатися у загальноосвітніх закладах за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб);

праці (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);

орієнтації, спілкування;

контролювання поведінки (частково контролюють в особливих умовах).

Особи з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, проте за умови забезпечення їх засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, проходження реабілітації.

Також критерії встановлення інвалідності визначені у постанові КМУ №10 від 21.01.2015 р.Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Повідомити про порушення ваших прав можна, звернувшись на «гарячу лінію» МОЗ за номером телефону 0 800 60 20 19.