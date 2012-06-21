Міністерство охорони здоров’я робить усе, аби в максимально стислі терміни розблокувати закупівлі ліків для лікарень. Йдеться, зокрема, про рідкісні захворювання та онкологію.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, яка два тижні тому почала опікуватися, зокрема, закупівлями.
Світлана Шаталова констатувала, що наразі по закупівлі ліків є велика сума заборгованості міжнародних закупівельних організацій, яка накопичилася і сягає 5,3 мільярда гривень з понад 300 різноманітних позицій. За її словами, більше двох місяців у МОЗ взагалі не проводили засідання постійної робочої групи з питань закупівель. За два тижні проведено вже два засідання, на яких розбиралися із запитами на ліки, які накопичилися з кінця минулого року – початку нинішнього. Наразі у МОЗ визначаються з переліком необхідних ліків, відбувається узгодження з усіма міністерствами. Тож найближчим часом процес буде запущено.
Також заступниця міністра повідомила, що наразі тривають закупівлі засобів індивідуального захисту, зокрема костюмів біозахисту, яких найбільше потребують медпрацівники. На ці закупівлі МОЗ має 35 мільйонів гривень, передбачених резервним фондом
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«Урядового кур’єра»