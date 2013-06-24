Для розвитку фармацевтичної галузі та налагодження експорту української фармпродукції на європейський ринок необхідне визнання GMP-сертифікатів. Це можливо зробити шляхом розширення дії угоди ACAA між Україною і ЄС на фармацевтичний сектор. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йшлося під час зустрічі Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з Послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

«Фармацевтична галузь в Україні наразі має великий потенціал та дуже конкурентна. Повноцінний вихід на ринок Європи надасть потужний поштовх для подальшого розвитку галузі та можливості збільшення об’ємів виробництва для широкого експорту, натомість європейські громадяни отримають асортимент якісних ліків за конкурентними цінами. Ми сподіваємось, що створення “фармбезвізу” сприятиме економічному розвитку галузі та держави», — зауважив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

GMP-сертифікація (Good Manufacture Practice) — це підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики за міжнародними стандартами, які охоплюють вимоги до персоналу, обладнання, приміщень, контролю, зберігання, пакування, маркування, відвантаження та розповсюдження лікарських засобів. В Україні GMP-сертифікацію проводить Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Зараз для виходу на ринок ЄС українським фармацевтичним компаніям необхідно проходити подвійну перевірку GMP — спочатку в Україні, а потім на рівні держав-членів ЄС. Це суттєво ускладнює реалізацію українських ліків в країнах Європи, а також впливає на істотне здорожчання препаратів, що робить українську фармацевтичну продукцію неконкурентною на ринку ЄС.

Також сторони обговорили питання реформ фармацевтичної галузі, зокрема створення єдиного регуляторного органу з контролю за обігом лікарських засобів, який буде створено шляхом реорганізації Держлікслужби. Для України важливим є залучення експертів Євросоюзу для оцінки відповідності такого регулятора міжнародним нормам.

Важливими залишаються питання долучення України до європейських мереж, таких як реєстр медичних виборів на території ЄС та реєстр верифікації лікарських засобів.

Окрім того, планується поглиблення співпраці у реалізації спільного проекту підтримки ментального здоров’я. Зокрема, Україна розраховує на експертну допомогу ЄС у створенні програми ментальної підтримки для юних українців.

Нагадаємо, раніше МОЗ повідомляло, що визнання GMP-сертифікатів дозволить українським фармацевтичним компаніям експортувати свою продукцію на ринок ЄС з меншими регуляторними бар’єрами, а отже — сприятиме розвитку фармацевтичної галузі в Україні.