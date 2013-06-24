Вже за місяць спливає урядовий дедлайн для селф-скринінгу — процесу внутрішньої перевірки законодавства на відповідність праву Європейського Союзу. Міністерство охорони здоров’я вже опрацювало близько 80% директив, регламентів, угод та інших актів права ЄС (acquis ЄС) у сфері охорони здоров’я. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Головне завдання селф-скринінгу визначити стан імплементації кожного акту права ЄС. Саме на основі цього аналізу ми зможемо розробити наш подальший план дій та трансформацій, які необхідно виконати для вступу України до Європейського Союзу», — пояснила заступник Міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

Загалом порівняльному аналізу МОЗ підлягає понад 1000 актів права ЄС, з них — понад 700 актів безпосередньо належать до сфери охорони здоров’я, ще близько 350 актів у рамках міжвідомчих погоджень було передано зі сфери відповідальності Міністерства аграрної політики. Нині вже опрацьовано понад 800 актів права ЄС.

Усі акти права ЄС у сфері охорони здоров’я охоплюють переговорні напрями, серед яких:

Охорона та безпека здоров’я.

Профілактика захворювань.

Лікарські засоби.

Медичні вироби.

Медична освіта.

Косметика.

Безпека харчових продуктів.

Фітосанітарні заходи.

Медичні послуги.

Самоаналіз рівня відповідності національного законодавства Європейським актам є ключовим етапом до перемовних процедур зі вступу в ЄС. Водночас МОЗ паралельно вже впроваджує регуляції, які відповідають стандартам Європейського Союзу. Гармонізація законодавства та стандартів, впровадження регуляцій здійснюються з врахуванням наскрізних ліній, якими є цифровізація та One Health.