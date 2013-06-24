На сьогодні самоврядні медичні організації в Україні діють виключно у вигляді громадських об’єднань. Чинне законодавство не передбачає участь медичних та фармацевтичних працівників у формуванні політики у сфері охорони здоров’я, перекладаючи таке право на державу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Сьогодні на засіданні члени Уряду підтримали законопроект щодо самоврядування в сфері охорони здоров’я. Невдовзі він буде переданий до Парламенту. Це дозволить повністю розірвати зв'язок з рядянськими традиціями в цій сфері, адаптувати законодавство України до законодавства ЄС та наблизити права і свободи українських медиків до європейських. Саме медичні працівники мають вирішувати питання, повʼязаних з їх професією. Впровадження моделі самоврядування в сфері охорони здоров’я є важливою складовою ефективної та стійкої системи охорони здоров’я України”, - зазначив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Законопроектом пропонується закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій. Також пропонується створити підстави для делегування медичним працівникам, об’єднаним у самоврядні організації, окремих функцій, які на сьогодні здійснюються органами державної влади.

Планується створити п’ять таких організацій професійного самоврядування - Палат: Палата лікарів сімейної медицини, Палата лікарів-спеціалістів, Палата стоматологів, Палата сестер медичних/братів медичних, Палата фармацевтів.

Важливо, що створення самоврядування є тривалим процесом. Спершу будуть долучені професійні групи, що найбільш до цього готові - стоматологи та фармацевти. Всі інші фахівці будуть долучені лише після утворення та пілотування перших двох палат.

Такі організації нададуть працівникам сфери охорони здоров’я можливість самоконтролю та забезпечать право на те, щоб питання їх діяльності вирішувалось не чиновником у кабінеті, а обраними ними ж представниками професійної спільноти.

Законопроект врегульовує питання допуску до професійної діяльності шляхом впровадження свідоцтва про право на провадження діяльності в сфері охорони здоров’я. Свідоцтво формуватиметься автоматично з Реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я, створення якого також передбачено законопроектом. Реєстр міститиме інформацію щодо освіти, кваліфікації медиків та інформацію про тимчасове зупинення (або припинення) дії свідоцтва.

Представники медичних та фармацевтичних професій матимуть економічну свободу та мобільність, можливість обирати заклад охорони здоров’я, форму співпраці, юридичний захист, широту прийняття професійних рішень тощо.

Медзаклад зможе формувати команду медичних працівників, здійснювати керівництво якістю та доступністю послуг.

А пацієнт отримає спосіб захисту своїх прав і свобод, можливість вільно обирати лікаря, отримувати сучасну, якісну, безпечну та доступну медичну допомогу, повагу до своєї гідності, прозорість інформації про професійну траєкторію та поточний статус лікаря.

Ефективний механізм захисту прав пацієнтів планується реалізувати через Етичну комісію, яка розглядатиме прецеденти щодо дій чи бездіяльності мед- і фармпрацівників.

Модель самоврядування, запропонована МОЗ, побудована з урахуванням міжнародного досвіду. Так самоврядні медичні організації функціонують в таких країнах, як Польща, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Бельгія, Чехія, Румунія та багатьох інших.