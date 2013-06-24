Заступник Міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Марина Слободніченко зустрілася з представниками делегації від Міністерства охорони здоров’я Франції та обговорила напрями поглиблення співпраці. Найбільшу увагу було приділено питанню функціонування університетських лікарень та розширенню міжнародного медичного партнерства. Нагадаємо, на Сателітному саміті міністрів охорони здоров’я між українськими та французькими медзакладами було укладено 8 меморандумів про медичне партнерство — це найбільший показник серед усіх країн-партнерів, що долучилися до програми, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми дуже вдячні Уряду Франції за активну співпрацю та підтримку української медичної системи. Для нас дуже важливий ваш досвід як практичних рішень у галузі охорони здоров’я, так і рекомендації у нашій роботі з адаптації до єдиного медичного простору з ЄС. Сподіваюся, що наша співпраця лише поглиблюватиметься, особливо у розрізі міжнародних медичних партнерств та удосконалення медичної освіти», — зазначила Марина Слободніченко.

З метою удосконалення української системи медичної освіти МОЗ прагне вивчити міжнародний досвід практичної складової медичної освіти, визначити найоптимальнішу модель та впровадити її в Україні. Мета — отримати максимально ефективні місця для практики майбутніх медиків, де вони зможуть паралельно з навчанням в університеті відпрацьовувати свої практичні лікарські навички.

Як зазначив Матьє Даніель, керівник французького проектного урядового офісу DAEI, французькі медичні заклади прагнуть з Україною налагоджувати співпрацю між університетськими лікарнями. Мова про спільні освітні програми, семінари та вебінари, обмін студентами, викладачами та практикантами.

В рамках зустрічі представники міністерств також домовилися про співпрацю у напрямах розвитку реабілітації, нейрохірургії у разі інсультів, профілактики та ранній діагностиці онкозахворювань, зокрема раку молочних залоз, а також щодо допомоги у деінституалізації психіатричної допомоги в Україні.

Крім того, сторони домовилися налагоджувати співпрацю для реалізації спільних проектів в рамках програми EU4Health. Як зазначила Капуцин Дюпон, проектна менеджерка DAEI, у Франції є успішні проекти в рамках програм ЄС у сфері охорони здоров’я, які реалізовували безпосередньо лікарні. Вони готові організувати зустріч з керівництвом українських лікарень, щоб поділитися досвідом таких проєктів.

Друга частина зустрічі була приділена роботі МОЗ з євроінтеграції української медичної системи до єдиного простору з ЄС, зокрема було обговорено питання транскордонної медицини. В рамках майбутніх консультацій французькі експерти поділяться досвідом як у них налагоджена система надання медичної допомоги громадянам інших країн ЄС.

Ще один серйозний євроінтеграційний виклик, який наразі є пріоритетом МОЗ, — реформування системи фармрегулювання. В Україні буде створено новий регуляторний орган у сфері лікарських засобів. Його мета — об’єднати усі регуляторні процеси в єдиному центрі: реєстрацію та контроль за ринком ліків, медичних виробів, косметики, дієтичних добавок. МОЗ прагне ознайомитися з системами фармрегулювання країн ЄС та запозичити найкращі європейські практики. МОЗ домовилося з французькою делегацію про проведення робочої зустрічі для огляду системи фармрегулювання у Франції. Онлайн-обговорення з французькою агенцією з лікарських засобів та командою МОЗ, що працює над створенням нового регуляторного органу, відбудеться у жовтні.