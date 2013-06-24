Міністерство охорони здоров’я України та об’єднання представників суб’єктів фармацевтичного ринку, інші професійні організації, що здійснюють діяльність у сфері обігу лікарських засобів, підписали меморандум про співпрацю стосовно впровадження національної системи верифікації лікарських засобів. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Так, документ підписали: МОЗ, Спілка українських підприємців, громадська спілка «Асоціація виробників інноваційних ліків», асоціація «Виробники ліків України», громадська організація «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України», громадська спілка «Всеукраїнська фармацевтична спілка “ФАРМУКРАЇНА», громадська організація «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України», громадська організація «Всеукраїнська фармацевтична палата», Європейська Бізнес Асоціація, Представництво Американської Торговельної Палати в Україні, громадська спілка «Аптечна професійна асоціація України», громадська організація «Асоціація індійських фармацевтичних виробників». Також участь у підписанні взяв голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Підписаний меморандум передбачає покроковий план, який необхідно виконати у зв’язку з імплементацією положень статті 57 Закону України «Про лікарські засоби», спрямованих на боротьбу із фальсифікацією лікарських засобів.

Впровадження національної системи верифікації лікарських засобів є ключовим інструментом для запобігання та протидії обігу фальсифікованих препаратів.

Для боротьби з фальсифікатом та забезпечення українців якісними ліками регулювання фармацевтичної галузі України поступово переходить на стандарти ЄС, які включають, зокрема, захист у всьому ланцюгу поставок лікарських засобів, дотримання уніфікованої на рівні ЄС системи кодування та ідентифікації кожного пакування лікарського засобу, забезпечення сумісності української системи верифікації лікарських засобів із системами інших країн тощо.

«Минулого року ми прийняли новий Закон “Про лікарські засоби”, який гармонізує українське законодавство з нормативно-правовими актами Європейського Союзу та імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі. Впровадження національної системи верифікації ліків є одним з його компонентів, що спрямований на запобігання обігу фальсифікованих препаратів в Україні. Підроблені ліки — загроза здоров’ю та безпеці людей у всьому світі. Працюємо над тим, аби запобігти потраплянню фальсифікату до українського пацієнта. Дякую учасникам фармацевтичного ринку, які сьогодні тут і готові спільно з нами докладати зусиль заради того, аби на українському ринку були лише якісні лікарські засоби», — говорить міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ спільно з проєктом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed) розробили дорожню карту з запуску системи верифікації в Україні, що вже була презентована представникам асоціацій та бізнес-сектору.

Наступними кроками після підписання меморандуму планується: фіналізація та прийняття постанови Кабінету Міністрів України, яка регулюватиме питання верифікації лікарських засобів з 2D-кодуванням; створення Національної організації верифікації лікарських засобів; підготовка відповідних ІТ-рішень; комунікація з Єврокомісією щодо приєднання до Єврохабу.