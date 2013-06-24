В Києві Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та д-р Гундо Вайлер, директор відділу підтримки країн та партнерства і виконувач обов’язків регіонального директора з надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ (від імені д-ра Ханса Генрі П. Клюге, директора Європейського регіонального бюро ВООЗ), підписали дворічну угоду про співробітництво на 2024-2025 роки. Напередодні проект угоди був схвалений на засіданні Уряду відповідним розпорядженням. Про це повідомляє Урядовий портал.

«ВООЗ — багаторічний стратегічний партнер України та нашого Міністерства. Підписання нової угоди про співробітництво продовжить історію нашої плідної співпраці задля підтримання стійкості медичної системи в умовах викликів повномасштабної війни, а також продовження процесу реформування галузі. Якісна, доступна, безоплатна медична допомога для українців — така наша спільна мета», — сказав Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Нова угода встановлює рамки подальшої співпраці для підтримки стійкості системи охорони здоров’я України в умовах війни, продовжуючи програму реформ і рух до відновлення системи охорони здоров’я.

«Ситуація у сфері охорони здоров’я, що змінюється, і на яку сильно вплинула війна, вимагає як негайного надання послуг із рятування життів, так і безперервної допомоги по всій країні. Попри війну, що триває, ми працюватимемо пліч-о-пліч з Урядом України та іншими партнерами, щоб підтримати поточне реагування у сфері охорони здоров’я в умовах війни, продовжити впровадження реформ системи охорони здоров’я та розробку комплексних програм відновлення», — пояснив д-р Гундо Вайлер, директор відділу підтримки країн та партнерства і виконувач обов’язків регіонального директора з надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ.

«Протягом майже двох років, ВООЗ підтримує українську систему охорони здоров’я, від надання надважливих медичних засобів і обладнання до забезпечення доступу до основних послуг для населення в цілому, а особливо для тих, хто проживає у віддалених і важкодоступних районах, — сказав доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні. — Підписуючи нову угоду про співробітництво з Міністерством охорони здоров’я, ВООЗ підтримуватиме Україну в подальшому зміцненні системи охорони здоров’я країни та реагуванні на виклики, пов’язані з війною, надаючи гуманітарну допомогу разом із стратегічними рекомендаціями щодо продовження реформ у секторі охорони здоров’я та зусиль із відновлення».

Підписана угода сприятиме посиленню співпраці між Україною та ВООЗ в таких сферах:

ефективне та своєчасне реагування на надзвичайні ситуації,

інтегрований пакет медичних послуг для всіх, орієнтований на первинну медичну допомогу,

ефективна система охорони здоровʼя зі справедливим і рівноправним фінансуванням,

запобігання майбутнім спалахам захворювань,

зменшення основних факторів ризику, пов’язаних з неінфекційними захворюваннями (НІЗ),

сталі та здорові суспільства,

зміцнення закладів охорони здоровʼя на шляху до вступу в ЄС.

У межах угоди, ВООЗ підтримуватиме Україну в задоволенні нагальних прямих і непрямих надзвичайних потреб у сфері охорони здоров’я, які є наслідком повномасштабної війни. МОЗ та ВООЗ також працюватимуть над подальшим впровадженням реформ системи охорони здоров’я для побудови сучасної якісної медичної системи для українських громадян.

Також буде приділена увага відбудові та зміцненню системи охорони здоров’я, забезпеченню доступу до основних медичних послуг, таких як реабілітація, первинна медична допомога та епіднагляд у сфері громадського здоров’я. Угода про співробітництво також має на меті активізувати та розширити доступність технічної допомоги Україні порівняно з минулими роками.

Угода також втілить у життя стратегічні пріоритети, викладені в нещодавно розробленій Стратегії співробітництва (CCS), акцентуючи на подальшій співпраці ВООЗ з урядом України у реалізації пріоритетів у сфері охорони здоров’я разом із національним відновленням і програмами розвитку до 2030 року.