В умовах повномасштабної війни в Україні одним із важливих цілісних підходів до надання меддопомоги, який враховує як фізичні, так і психосоціальні аспекти кожного пацієнта, є залучення капеланів до процесу надання духовно-психологічної підтримки пацієнтам. Адже у світовій практиці капелани є повноправними членами мультидисциплінарних команд медзакладів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це було зазначено під час зустрічі керівництва МОЗ, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) та представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).

Зазначимо, що у всьому світі духовну опіку традиційно здійснюють капелани ‒ професіонали з вищою богословською освітою, які пройшли післядипломну клінічну підготовку та уповноважені здійснювати капеланську діяльність у закладах охорони здоров’я. Капеланська опіка поширюється не лише на пацієнтів, а також на членів їх сімей та медичних працівників й інший лікарняний персонал.

Наразі позиція МОЗ щодо підтримки процесу впровадження професійного медичного капеланства у медзакладах є незмінною. Зараз в Україні триває робота щодо реалізації цього питання та опрацювання всіх необхідних законодавчих проектів.

У процесі заходу присутні також обговорили юридичні та практичні аспекти капеланської діяльності та формування системи духовної опіки у закладах охорони здоров’я.

Було вирішено у двотижневий термін скликати засідання Громадської ради при МОЗ з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійними організаціями.

Далі, за результатами засідання, буде опрацьовано дорожню карту та сформовано робочу групу для доопрацювання проекту Положення про капеланську діяльність у сфері охорони здоров’я та проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо капеланської діяльності в сфері охорони здоров’я.

Довідково

Протягом 2022–2023 років МОЗ затвердило низку нормативно-правових актів для впровадження капеланства в сфері охорони здоров’я, зокрема:

посаду «капелан в охороні здоров’я» включено до Переліку посад професіоналів з вищою немедичною освітою з психологічної допомоги та духовної опіки у сфері охорони здоров’я;

затверджено кваліфікаційні характеристики професій «капелан в охороні здоров’я» та «помічник капелана в охороні здоров’я»;

спеціальність «Клінічне душпастирство», за якою здійснюватиметься підготовка капеланів в охороні здоров’я, внесена до Номенклатури спеціальностей професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я.

Як результат, у деяких закладах охорони здоров’я капеланів вже офіційно прийнято на роботу, а у м. Львові відбувся перший офіційний випуск сертифікованих медичних капеланів, які навчалися за міжнародною програмою з клінічної душпастирської освіти.