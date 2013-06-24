Рік тому, 20 червня 2022 року, Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію). Це один із ключових пунктів плану заходів на виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для реагування на нові виклики, спричинені війною, а також для реалізації норм Стамбульської конвенції, МОЗ розпочинає перегляд порядку проведення, документування, обстеження і надання медичної допомоги постраждалим від домашнього насильства (наказ МОЗ №278 від 01.02.2019). Нині формується робоча група із фахівців та медиків, які переглянуть порядок надання допомоги відповідно до міжнародного протоколу документування та розслідування сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

«Війна збільшує кількість жертв не лише на полі бою. На жаль, війна також стає каталізатором побутового насильства. За 5 місяців 2023 року кількість звернень щодо домашнього насильства зросла майже на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це наслідки безпекової нестабільності, підвищення напруженості, недовіри в сім’ях. Саме тому ми маємо не лише переглянути та посилити механізм надання медичної допомоги постраждалим від домашнього насильства, але й спільно розробити й впровадити комплексну програму підтримки українців та їхніх сімей, щоб допомогти їм впоратися з травмами та наслідками війни», — зазначила заступник Міністра охорони здоров'я України з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

До складу робочої групи вже зголосилися долучитися представники Мінсоцполітики, Апарату Урядової уповноваженої з питань гендерної політики, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, МВС України, Національної поліції, НАМН України, Офісу Генерального прокурора, НДСЛ «Охматдит», Фонду ООН у галузі народонаселення та ВООЗ в Україні.

Планується, що оновлення наказу відбудеться до кінця цього року.

Довідково

Стамбульська конвенція — найбільш всеосяжна міжнародна угода щодо запобігання та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Це стандарт найкращих міжнародних та європейських практик. Стандарти Конвенції допомагають державам розробляти та впроваджувати дорожню карту, яка охоплюватиме всі аспекти, пов’язані з насильством, включаючи фізичне, психологічне, сексуальне та економічне насильство, а також домашнє насильство. Україна є серед авторів Конвенції та підписала її ще у 2011 році.