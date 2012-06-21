Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту до Угорщини із вимогою скасувати заплановану на 13 жовтня акцію «Самовизначення для Закарпаття». Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.
«Угорське МЗС повідомило нашому Посольству про акцію 13.10 під гаслом «Самовизначення для Закарпаття». Це що, Будапешт підтримує сепаратизм?» — написав Клімкін.
Він додав, що МЗС України у цьому зв'язку направило ноту протесту.
«Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію! Впевнені, Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України», — наголосив міністр.