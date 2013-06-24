Інформаційно-аналітична система моніторингу виконання Угоди про асоціацію з ЄС «Пульс Угоди» переглянула статус виконання зобов’язань у галузі охорони здоров’я. Тепер він становить 70%, що на 4% вище за показник 2022 року, повідомляє МОЗ.

Відсоток виконання підвищився завдяки завершенню роботи над євроінтеграційними нормативно-правовими актами в галузі охорони здоров’я. Зокрема, в регулюванні соціальної політики і трудових відносин, санітарних і фітосанітарних заходів, а також у секторі громадського здоров’я.

«Упровадження європейських стандартів в українську галузь охорони здоров’я — не лише наш рух до ЄС та виконання євроінтеграційних завдань, а й заходи з поліпшення здоров’я українців. Кожна впроваджена директива, кожен виконаний та імплементований пункт угоди — ще один крок до збільшення тривалості та підвищення якості життя через збереження здоров’я українців», — зазначила заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.