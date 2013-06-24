Проект, який МОЗ реалізує за підтримки Світового банку, спрямований на посилене забезпечення медзакладів, зокрема відновлення, оновлення та модернізацію інфраструктури. Йдеться про відбудову пошкоджених обʼєктів медичної інфраструктури, оновлення приміщень і будівель та модернізацію медзакладів сучасним обладнанням для посилення енергонезалежності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Медзаклади усіх областей можуть подати заявки та отримати фінансування інфраструктурних проектів та проектів зі встановлення сонячних панелей. Інфраструктурні проекти стосуються відновлення та модернізації пошкоджених внаслідок бойових дій державних або комунальних медзакладів та підвищення енергоефективності забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії.

Окремо медзаклади первинної ланки медичної допомоги можуть подати заявку на встановлення сонячного енергетичного обладнання – сонячних панелей, акумулятора та інвертора. Таким чином заклади «первинки» зможуть не лише використовувати сонячну енергію як автономне джерело живлення, а й накопичувати її та зменшити витрати на електроенергію.

«Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) – це потужний інфраструктурний проект, який Міністерство охорони здоров’я реалізує у співпраці зі Світовим банком. На рівні МОЗ створено проєктний офіс з відновлення, який приймає пропозиції інфраструктурних проєктів для закладів охорони здоров’я, з-поміж яких будуть відібрані проєкти для реалізації. Тому кожен заклад, відповідно до критеріїв відбору, може оформити заявку на участь у проєкті та отримати можливість відновити або посилити інфраструктуру закладу охорони здоров’я», – наголосив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Пропозиції можуть подавати: військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державні і комунальні медзаклади.

Щоб отримати фінансування проектів з відбудови та оновлення, медичні заклади мають врахувати, які потреби можуть містити їх пропозиції, яким критеріям відбору мають відповідати подані на розгляд проекти, зокрема, які види медичної допомоги мають надавати медзаклади, в яких будуть реалізовані інфраструктурні проекти, які документи слід подавати разом із пропозицією. Ця інформація міститься за посиланням. Детальніше про умови – в операційному посібнику проекту, розділ 9 – «Механізм відбору інфраструктурних проектів».