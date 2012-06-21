У турецькому місті Перга археологи знайшли давню мозаїку із зображенням голови Медузи Горгони.
Її виявили на місці давнього храму, повідомляє znaj.ua.
На цьому місці вчені вже знаходили зображення бога Океана. Фрески прикрашали стіни мавзолею.
Зараз фахівці планують врятувати мозаїки від атмосферного впливу. У майбутньому мозаїку показуватимуть туристам.
Медуза Горгона – персонаж давньогрецьких міфів, жінка зі зміями замість волосся. Поглядом перетворювала людей на камінь. Греки та римляни вважали, що зображення голови Медузи Горгони захищає від злих сил.