Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін провів зустріч із командою та регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи (Україна та Молдова) Бобом Сомом. Сторони обговорили поточний стан спільних проєктів, пріоритети реформ та подальший розвиток чинних ініціатив.

Денис Улютін підкреслив важливість подальшого поглиблення співпраці зі Світовим банком, особливо в контексті формування сучасного соціального контракту між державою та громадянами. За його словами, нині відкривається унікальне вікно можливостей для системної трансформації соціальної сфери, і стратегічна підтримка міжнародних партнерів критична для реалізації цього потенціалу.

«Ми надзвичайно цінуємо Світовий банк як надійного партнера в підтримці ключових державних послуг і системи соціального захисту. Це і реалізація проєкту INSPIRE, а також імплементація програми технічної допомоги SPIRIT, що забезпечує комплексну підтримку інституційної спроможності міністерства. Наступного місяця завершимо багаторічний проєкт із модернізації системи соціальної допомоги, тож з’явиться простір для нових ініціатив. Щиро сподіваюся, що наше партнерство лише поглиблюватиметься», — зазначив Денис Улютін.

Міністр додав, що реформа пенсійної системи нагальна, оскільки чинна модель залишається фіскально нестійкою, соціально несправедливою та не забезпечує належного рівня життя громадян.

«Ми розпочали роботу над новою моделлю пенсійної системи разом зі Світовим банком ще тоді, коли я працював у Міністерстві фінансів. Я хотів би продовжити цю співпрацю», — сказав він.

Ще один важливий напрям — інтеграція осіб з інвалідністю. У цьому контексті міністерство планує посилити реабілітаційні послуги та інклюзивне працевлаштування.

Війна змінила реальність для мільйонів українців: рівень бідності та нерівності зріс, потреба в послугах — особливо для людей з інвалідністю, ветеранів, осіб похилого віку — зросла. Саме тому Світовий банк розглядає сектор соціального захисту як один із ключових для збереження людського потенціалу.

Світовий банк продовжує надавати підтримку Україні шляхом залучення фінансових інструментів, технічної допомоги та стратегічної експертизи. Паралельно із завершенням чинних проєктів здійснюється підготовка потенційних нових ініціатив, зокрема у форматі інвестиційних програм. Загальний обсяг підтримки, яку надав Світовий банк у межах чинних проєктів, становить майже 3 млрд доларів США. Усі проєкти поєднує орієнтація на результат, підтримка вразливих категорій населення, цифрова трансформація, підвищення прозорості та ефективності системи, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.