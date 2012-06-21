Народні депутати затвердили проект Постанови про перейменування міста Мукачеве Закарпатської області. «За» проголосувало 234 нардепи.
Про проект постанови з трибуни доповів голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Микола Федорук.
Відтак, місто Мукачеве тепер офіційно стало називатися Мукачево.
– Нарешті! Відтепер наше рідне місто має офіційну назву не Мукачеве, а Мукачево. Це, звісно, дрібничка, але повірте, – дуже важлива для щоденного якісного розвитку всього міста. Усіх вітаю з остаточним перейменуванням, а насправді з офіційним наданням Мукачеву його справжньої назви! Символічно, що це рішення парламент ухвалив у дні міста Мукачева, – прокоментував рішення ВР міський голова Мукачева Андрій Балога
Крім того, нардепи змінили назви села Буцин Волинської області на Буцинь та села Дубка Івано-Франківської області на Дубки.