Про це розповів міський голова Мукачева Андрій Балога, який разом з колегами оглянув перші автобуси «Isuzu», які доставили у місто вчора, 25 травня.
– Це перші автобуси громадського транспорту Мукачева, і вони вже доставлені у наше місто. Сьогодні разом з колегами оглянули їх, оцінили на власні очі всі переваги, а це не тільки новизна, а комфортабельність, просторість, пандуси для людей з особливими потребами, зручна система для спілкування водія з пасажирами та сповіщення інформації, цифровий екран та камери відео-нагляду, система електронного квитка та інше, – інформує мер Андрій Балога на своїй сторінці у Facebook. – Якщо усе піде за планом, то вже з серпня мукачівці та гості міста зможуть відчути усі ці переваги громадського транспорту. До того часу ми маємо ще оформити відповідні сертифікати на перевезення та налагодити повноцінно запустити роботу нового комунального підприємства у місті.