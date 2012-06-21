Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Данські вчені на чолі з Ніною Хельтен Нільсен з музею Сількеборга провели детальний аналіз так званої мумії «болотяної людини», вік якої становить майже 2400 років. Дослідження допомогло визначити раціон цієї людини і встановити, що було його останньою в житті трапезою.

Дослідження опубліковане в журналі Antiquity, а коротко про неї розповідає New Scientist. Вчені в черговий раз провели аналіз мумії, знайденої в Данії ще в 1950 році. Процес природної муміфікації відбувався в болотних умовах.

Вчені так і прозвали цього чоловіка – «болотяна людина». Раніше було встановлено, що він загинув близько 2400 років тому. Його повісили, а тіло потім кинули в болото. Йому було приблизно 40 років, коли він помер. За однією з версій, його могли принести в жертву богам – історикам відома язичницька традиція кидати тіла жертв в болото, що існувала у багатьох країнах Європи.

Торфовище настільки добре зберегло тіло, що раніше воно було вивчено детально. І ось тепер розкрита одна з останніх таємниць. Вчені вивчили вміст кишківника і товстої кишки мумії, що дозволило визначити раціон харчування «болотного чоловіка». Встановлено, що ця древня людина їла просту їжу з варених злаків і риби.

Передові технології дозволили навіть відновити останню трапезу. Дослідження показало, що останнім сніданком або обідом «болотної людини» була каша, зварена з суміші ячменю, льону і насіння рослини, відомої під назвою бліда персікарія. Аналіз дозволив навіть з'ясувати, що ця каша була приготована в глиняному горщику і злегка пригоріла.

До речі, саме каша з ячменю і льону становила основу раціону «болотної людини». Дуже рідко він вживав у їжу інші рослини, всього лише 20 їх видів. Що стосується насіння персікарії, то вчені припускають, що вони могли бути використані в якості ритуальної добавки в процесі жертвопринесення.

Іноді «болотяна людина» харчувався рибою, як правило, вугром. А наявність в його організмі паразитів вказує на те, що часом цей чоловік їв погано просмажене м'ясо і пив брудну воду. Також підраховано, що останній обід «болотної людини» містив приблизно 1350 кілокалорій, що могло б забезпечити йому половину денної потреби в їжі.