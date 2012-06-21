Вчені з усього світу продовжують вивчати мумію невідомої істоти, знайдену в Перу.
Мумію знайшли на початку року на плато Наска. На руках й ногах по три 20-сантиметрові пальці.
До вивчення знахідки долучились кінематографісти і документують кожен етап дослідження. Перші обстеження використання матеріалу свідчать, що знахідка не підпадає під опис жодної істоти, яка існує в світі.
Науковці вже зробили радіовуглецеве датування, в найближчих планах – генетичний аналіз. У той же час, інші вчені стверджують, що муміфіковане тіло належить людині, яка за життя мала мутації.