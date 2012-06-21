Перший в Україні музей АТО розробив 3D-тур онлайн, який пропонує побувати поруч із славнозвісним донецьким аеропортом, в Дебальцево, побачити зенітну установку, БТР та розбиту вщент карету «швидкої». Про це повідомляється на офіційному сайті Дніпропетровської ОДА.
«3D онлайн-тур допоможе опинитися в першому в Україні музеї АТО, створеному Дніпропетровською ОДА та волонтерами. За допомогою смартфона чи комп’ютера можна роздивитись будь-який куточок вуличної виставки, де представлені близько 400 експонатів. Це військова техніка, яка воювала на Донбасі: БТР, медична «таблетка», міномет, зенітна установка, військовий джип», — розповів голова облдержадміністрації Валентин Резніченко.
Ідея такого 3D-туру онлайн належить учаснику АТО Андрію Агаркову.
«Коли вперше завітав до дніпровського музею АТО, зрозумів — його повинні побачити всі українці. Це реальна історія боротьби за нашу незалежність, яку Дніпропетровська ОДА гідно втілила у життя. Своїми роздумами поділився з київським другом, який займається розробкою 3D-турів», — сказав пан Агарков.
Його товариш ідею підтримав: зробив світлини за допомогою професійних камер та спеціальних об’єктивів, фотографував як на землі, так і в повітрі. Після обробив все у спеціальній програмі, завантажив на сторінку Google. На все знадобився тиждень.
За інформацією Дніпропетровської ОДА, 3D-тур безкоштовний та доступний для кожного, хто має Інтернет.
Розробники планують його доповнити з появою другої частини музейної експозиції, яку відкриють до кінця року. Там буде інформація про бойовий шлях бригад і батальйонів, що воювали в зоні АТО, волонтерів, капеланів. Найбільший блок присвятять хлопцям з Дніпропетровщини, які загинули за незалежність Батьківщини.