10 жовтня 1940 року Музей Івана Франка у Львові відчинив свої двері для відвідувачів

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Рівно 80 років тому у Львові створили музей Івана Франка (тепер — Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка). Першим його директором тоді став наймолодший син видатного письменника Петро Франко.

До ювілею Франкового музею його працівники підготували чимало святкових заходів, які розпочнуть 9 жовтня, а завершать аж наприкінці листопада. Крім відкриття меморіальної експозиції «Пивниця Дому Франка», обіцяють також різні виставки, артпроєкти, відеоінсталяції, поетично-співоче дійство за віршами й фольклорними знадобами письменника, майстер-класи. Авторські екскурсії проведуть правнук Івана Франка — Петро Галущак, теперішній директор музею Богдан Тихолоз. Запропонують і лекцію-екскурсію, під час якої розкажуть як Іван Франко творив альтернативну освіту. Звісно ж, відбудуться наукові семінари, на одному з них, скажімо, торкнуться теми релігійного світогляду Івана Яковича. А ще репрезентуватимуть не лише нові книжки, а й багатофункціональний інтерактивний екопростір «Галявина Лиса Микити».

Офіційні урочистості з нагоди 80-річчя музею Івана Франка відбудуться цієї суботи. Звучатимуть привітання, вручатимуть ювілейні дари. Ексклюзивний подарунок, щоправда, музичний підготував етногурт Kurbasy, який виконає «Пісні для Франка». Можна буде побувати й на допрем’єрному показі оновленої літературної експозиції «Світи малого Мирона».