У Краматорську на Донеччині буде створено музей історії виробництва будматеріалів у північній частині промислового краю. Дуже доречно і символічно, що реалізувати ці наміри збираються наступного року, адже місто святкуватиме своє 150-річчя, а його становлення і розвиток, погодьтеся, неможливо уявити без використання майбутніх експонатів майбутнього музею.
Основою головної експозиції, схоже, стане багатюща колекція цегли та черепиці, яку протягом майже двох десятків років збирав місцевий краєзнавець Віктор Іванов. Раритетні експонати переконливо підтверджують, що понад сто років тому на території Донеччини працювали десятки цегельних заводів, продукцію яких вже в ті роки виготовляли не без участі інвесторів з Європи. Приміром, у колекції є будівельні матеріали фірм «Дзевульський і Лянге»(м. Слов’янськ), «Бломбер і Мінц»(м. Краматорськ). Але нехай нікого не вводить в оману позначене місце виробництва черепиці «Нью-Йоркь», адже йдеться про продукцію заводу з тутешнього селища Новгородське, яке минулими роками мало таку екзотичну «заокеанську» назву.