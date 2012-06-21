Створено комунальне підприємство «Центр історії Вінниці», яке об’єднає всю роботу з вивчення та популяризації його історії й у перспективі трансформується в музей. Ініціатива організації центру належить місцевим історикам, науковцям і краєзнавцям, котрі працювали в робочій групі з декомунізації, а після продовжили роботу в постійно діючому дорадчо-консультативному органі — раді з питань історії, культурної спадщини та топоніміки міста.
За словами керівника Вінницького історичного товариства Олександра Федоришена, цілі етапи історії міста залишаються невивченими. «Ми всі знаємо про Вінницю початку ХХ століття. Але зовсім нічого не знаємо про середньовіччя, ранню модерну історію. І це дуже велика і серйозна проблема, над розв’язанням якої потрібно працювати. Нині нема системи цифрового копіювання, і в цьому напрямі основний проект — об’єднати масив накопиченої візуальної інформації, що можна буде напрацювати на базі «Центру історії Вінниці», — зазначив він.
Доктор історичних наук директор державного архіву області Юрій Легун каже, що в минулому столітті було дві спроби започаткування глибокого вивчення історії міста. Перша пов’язана з діяльністю Валентина Отамановського і його кабінету вивчення Поділля. Друга — спроба перетворити педагогічний інститут на класичний університет.
«Зрештою в місті з’явилися і почали працювати кілька високофахових спеціалістів, професорів, які представляли великі наукові школи різних міст України. В обох випадках рушійною силою активізації історичних досліджень були саме приїжджі. У нас просто не було власного кадрового потенціалу. Ситуація почала змінюватися, і можу сказати, що вінницька історична спільнота вже достатньо розвинена, самодостатня і спроможна вивчати історію регіону й рідного міста», — впевнений директор державного архіву області.
Історики зазначають, що на сьогодні є першочергові завдання. Це створення міської музейної установи, видання літератури з регіональної історії, систематизація археологічних досліджень, підвищення якості екскурсійних послуг, бо рік у рік Вінницю відвідує дедалі більше туристів. Також потрібен орган, який розроблятиме й відповідатиме за реалізацію міської політики у царині історичної пам’яті й публічної історії.
«Тому й започаткували «Центр історії Вінниці» як перший крок до створення музею міста», — зазначив міський голова Сергій Моргунов і подарував майбутньому музею перший експонат — унікальне історичне видання 1891 року «Подолія».