У Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика з 19 травня до 4 червня триває міжнародний фестиваль класичної музики «Віртуози».

«Свіжий ковток повітря у важкій реальності воєнного часу. Таким було задумано 42-й Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Він, мабуть, наймасштабніший з марафонів Львівської національної філармонії. Визнані скарби класичної музики щороку звучать на межі весни й літа, а фестиваль декларує свої незмінні принципи: вірність українському, жагу до творення та безперервний пошук прекрасного», — зазначив директор Львівської національної філармонії диригент Володимир Сивохіп.

Тема 42-го фестивалю «Музи не мовчать» пов’язана з непростим часом, в якому живе і бореться Україна. У фокусі заходу — молоді українські віртуози, імениті іноземні виконавці, музика від бароко до сучасного танго, а також найголовніше — українське музичне мистецтво.

Протягом двох тижнів відбуваються 15 концертів, виступають чотири оркестри і 30 українських та іноземних солістів-віртуозів. Місто Лева наповнюється класичною музикою на будь-який смак. На концертах можна побувати і онлайн, підключившись до прямих трансляцій подій для України та іноземних слухачів. Благодійні пожертви із цих трансляцій буде спрямовано на підтримку музикантів, які залишаються в Україні.

Вдало доповнила музичну складову фестивалю мистецтв виставка «Перемога світла» львівського митця Ігоря Кузьмака. Понад 20 картин прикрашають фоє філармонії, оспівуючи красу рідного краю, Карпат, Львова.

Міжнародний фестиваль класичної музики започаткувала Львівська філармонія 1981 року. Спершу він мав назву «Віртуози країни», а 1990 року отримав статус міжнародного, його перейменовано на «Віртуози».