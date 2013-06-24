21 грудня о 19:00 в НЦ «Українській Дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2) відбудеться концерт «Гази ІІ Герай Хан: музична спадщина України» у виконанні камерного складу симфонічного оркестру «Київ-Класик» під орудою Германа Макаренка. Соліст - Антон Кушнір (флейта).

Фінансування проекту здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні.

Презентація творів Гази ІІ Герай хана стала можливою завдяки продовженню плідної співпраці двох артистів ЮНЕСКО в ім'я миру: автора проекту Германа Макаренка (Україна) та Кудсі Ергюнер (Туреччина), завдяки зусиллям якого було знайдено і надано нотний матеріал з приватної колекції Ульві Ергюнера.

Після тривалої роботи нотний матеріал було оцифровано і підготовлено до оркестрового виконання. Далі йшов тривалий і дуже напружений процес репетиційної роботи, адже кримськотатарська музика, тим більше - такої давнини, не є легкою для виконання.

Проте, таки вдалося повернути до життя унікальні твори 16 століття Гази ІІ Герая хана, які не виконувались впродовж багатьох віків.

«Культурна спадщина постає важливим чинником самоідентифікації народу. Нематеріальна культурна спадщина, зокрема, музичне мистецтво - душа народу, яка лунає крізь століття і тисячоліття. Сьогодні ми представляємо сучасному глядачу 21 століття творчість Гази ІІ Герай хана 16 століття. В своїх творах композитор доніс до нас з глибин сивої давнини та яскраво відобразив душу багатостраждального кримськотатарського народу - неповторну, різнобарвну, чарівну» - зауважив автор проекту, Артист ЮНЕСКО в ім’я миру Герман Макаренко.

Гази ІІ Герай Буря (1551-1607) - кримський хан з династії Гераїв, син Девлета І Герая. Гази ІІ Герай Хан – одна з найяскравіших постатей у династії Ґераїв. Він був прекрасним каліграфом, уславленим поетом (відомим під псевдонімом Газайї), майстром гри на саазі. Поетичні і музичні твори Газайї вважаються етапною віхою в історії кримськотатарського мистецтва. Основні літературні твори: «Троянда і Соловей», «Кава і вино», «Долаб», безліч віршованих мініатюр. Гази ІІ Ґерай вважається класиком середньовічної тюркської літератури та музики. В характері Кримського хана злились воєдино риси: солдата, блискучого адміністратора, істинного лицаря духа, поета, музиканта і одного із найдосвідченіших людей Криму. Гази II мав величезний авторитет в Стамбулі, оскільки не раз рятував османські війська, особливо в угорських походах. Під час свого правління він захищав науковців, художників, музикантів та суфіїв. Він був особливо близький до послідовників братства Мевлеві (дервіші, що кружляють) і писав музику для їх церемоній. Його твори звучали як у центрах дервішів, так і при дворах султанів і ханів.