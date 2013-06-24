Музиканти провели понад 70 сеансів музикотерапії для пацієнтів дитячої київської лікарні Охматдит.

Програма психологічного відновлення дітей за допомогою методу музикотерапії почалася ще в червні. За цей час музиканти з оркестру класичної музики «Київ-Класик» провели понад 70 індивідуальних сеансів для маленьких пацієнтів і декілька - для великих груп дітей, їх батьків та лікарів.





«24 лютого прийшло лихо. Я весь час думав, що можу своїми засобами, тим, що вмію, зробити. І народилася ідея засобами музики лікувати психіку, відновлювати ментальне здоров’я. Адже ми всі перебуваємо під впливом психологічного тиску, поганих новин, втрат, розчарувань. А діти не завжди можуть проявити свої почуття, висловити, але вони все це відчувають», - розповів автор проєкту, артист ЮНЕСКО в ім’я миру, диригент Герман Макаренко.

Проєкт психологічного відновлення дітей методом музикотерапії здійснюється оркестром класичної музики «Київ-Класик» під керівництвом Германа Макаренка за підтримки Українського культурного фонду, а також Управлінням поліції охорони Київської області.

Для програми спеціально було підібрано милозвучні інструменти (струнні, флейта, бандура тощо). Щодо репертуару, то всі твори відбирались в тісній співпраці з психологами. Головною ж умовою було, щоб музика несла позитив та гармонію.

Під час групових сеансів камерний склад оркестру «Київ-Класик» виконував твори Баха, Моцарта, Вівальді, української класики.

Цікаво, що сеанси музикотерапії, по суті, інтерактивні. За змінами емоційного стану дітей слідкувала завідувачка центру медико-психологічної соціальної реабілітації допомоги дітям Охматдиту Олена Анопрієнко. Після виконання кожного твору з’ясовувала, які емоції вони відчули або навіть з яким кольором в них асоціювалась музика. Психологиня розповіла, що протягом всього проєкту з психологічного відновлення дітей проводилось наукове дослідження, як метод музикотерапії впливає на стан пацієнтів клініки.

Під час індивідуальних сеансів музиканти по одному – двоє відвідували палаи, де лікуються дітки, що не можуть ходити – у хірургічному та відділенні онкології. Молоді бандуристи виконували твори з репертуару популярного сьогодні серед дітей співака Артема Пивоварова. І навіть - джазові композиції, які неймовірно сподобались малюкам.

На одному з таких сеансів, музики завітали до 12-річної Ксенії Вербицької, дівчинки, яка постраждала під час влучання російської ракети в центр Чернігова і зараз лікується в київській лікарні. Як розповіла мама Ксенії, в момент трагедії її донька якраз знаходилась на площі біля драмтеатру.

Дівчинці особливо сподобалось виконання на бандурі пісні «Мова вітру» з анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня». Ксенія зізналася, що навіть не уявляла, що можна заспівати і зіграти цей твір.

На базі отриманих протягом проведення сеансів музикотерапії досліджень згодом будуть розроблені рекомендації, які можуть бути рекомендовані для подальшого застосовування в інших дитячих лікувальних закладах.