Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
МФВ оприлюднив меморандум про співробітництво з урядом України, згідно з яким українська влада бере на себе низку зобов’язань, які вона повинна виконати.
Цей документ з’явився на офіційному сайті Міністерства фінансів України вчора, 11 червня, ввечері.
Так, МВФ та уряд України погодилися, що останній забезпечуватиме відносну фінансову стабільність у Пенсійному фонді. Особливо це стосуватиметься того, коли українська влада підвищуватиме пенсії. Отже, в цьому випадку пенсії повинні виплачуватися вчасно, без істотних затримок.
Також Україна зобов’язується провести черговий етап медичної реформи, який полягатиме у введенні нових правил фінансування для так званої вторинної ланки медичної допомоги, а також спеціалізованої допомоги.
Згідно з третім пунктом меморандуму, влада нашої країни повинна забезпечити повну незалежність Нацбанку України, що, по суті, так і є.
Четвертим пунктом приписано продаж державних часток у державних банках країни. Як відомо, нині частка державних банків та частки держави у різних банках України становлять більше 60% . Українська влада неодноразово заявляла про те, що найближчим часом вона позбуватиметься державних часток та державних банків шляхом їх продажу у приватні руки. Це, передовсім, стосується Укргазбанку та Ощадбанку.
Також згідно з меморандумом, влада повинна забезпечити незалежність великих антикорупційних інституцій. Це стосується НАБУ, Спеціалізованого антикорупційного суду та Вищого антикорупційного суду. Як відомо, до роботи цих установ у західних партнерів України завжди було чимало нарікань.
Владні структури України повинні продовжити реформу в сфері енергетики. Йдеться про недопущення появи різних дефіцитів (мається на увазі у енергоносіях), посилення конкуренції на ринку, збільшення обсягів видобутку всередині країни різних видів палива.
МВФ домагається від влади України ефективного продовження приватизації, яка останніми роками проводилася не досить успішно та посилення роботи Антимонопольного комітету.
Як писав нещодавно «Урядовий кур’єр», 9 червня МВФ ухвалив рішення про надання нашій країні, згідно із програмою співробітництва, протягом півтора року 5-ти мільярдів доларів. А перший транш цих грошей обсягом 2,1 мільярда доларів наша країна може отримати вже протягом червня 2020 року.