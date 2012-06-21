Найближчими тижнями Україна і Міжнародний валютний фонд продовжать обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування. Таку позицію закладено в заяві за підсумками місії МВФ, яка працювала в Києві з 12 до 26 вересня під керівництвом Рона ван Родена.
У документі вказано, що після виборів українська влада отримала можливість провести необхідні реформи й поставила перед собою амбітне завдання з перетворення економіки для досягнення сильнішого зростання та підвищення рівня життя українців за умови збереження макроекономічної стабільності.
В МВФ повідомили про продуктивні дискусії щодо нової програми особливо з питань фіскальної та грошово-кредитної політики, а також наголосили на важливості незалежності центрального банку та забезпечення фінансової стабільності включно із зусиллями для мінімізації фіскальних видатків, пов’язаних із банкрутством банків.
«Прискорення темпів зростання економіки потребує прискорення структурних реформ. Це насамперед забезпечення верховенства права, зокрема за допомогою судової реформи, а також рішуча боротьба з корупцією. Не менш важливо посилити конкуренцію та відкрити ринки особливо в енергетичному та сільськогосподарському секторах, знизити роль держави та олігархів в економіці», — цитує УНІАН положення заяви.
На думку експертів МВФ, зростання заробітної плати має відповідати підвищенню продуктивності праці, щоб гарантувати конкурентоспроможність. У фонді прогнозують, що завдяки сталому продовженню реформ Україна може тісніше інтегруватися в європейську економіку, розширюючи використання переваг угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом.
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