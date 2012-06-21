Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена, яка перебувала в Україні впродовж 14—22 листопада 2019 року, відзначила високий прогрес, досягнутий за останні кілька місяців у просуванні реформ. Місія акцентувала на продовженні виваженої економічної політики.
«Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
За словами міністра фінансів Оксани Маркарової та Рона ван Родена, досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що містить підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання. «Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці», — резюмував Прем’єр-міністр.