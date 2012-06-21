Україна й Міжнародний валютний фонд узгодили ключові елементи структурних реформ для четвертого перегляду програми співпраці й надання нашій країні чергового кредитного траншу. Про це йдеться у заяві місії МВФ, яка вчора завершила роботу в Україні. Але необхідне подальше технічне доопрацювання цих параметрів для оформлення реформ у конкретні законопроекти, що відповідають цілям програми співпраці. Обов’язковою умовою продовження співпраці є парламентська підтримка цих документів. МВФ вказав на ключові моменти, а саме: земельну, пенсійну реформи, приватизацію та боротьбу з корупцією.
«Досягнуто доброго прогресу в розумінні ключових елементів реформ. МВФ у співпраці з іншими міжнародними партнерами тісно взаємодіятиме із владою для просування за програмою реформ, — цитує УНІАН главу місії МВФ Рон ван Родена. — Економіка відновлюється. Очікуємо, що зростання перевищить 2% в 2017 році». Зростання золотовалютних резервів і зниження інфляції формують позитивний короткостроковий прогноз, однак структурні реформи вкрай необхідні, вважають у Фонді.