У процесі підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України Міжнародний валютний фонд відзначив щонайменше три важливі досягнення, пов’язані зі стабілізацією економіки. Про це, як повідомляє Укрінформ, сказала директоррозпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на пресконференції в Марракеші.
Поперше, йдеться про відновлення економічного зростання, яке МВФ прогнозує до 3%. Подруге, показник інфляції було приведено до однозначних цифр, чого можуть досягти не всі економіки навіть у мирний час. Потретє, Україна має солідні міжнародні резерви, що дало змогу НБУ почати втілення заходів щодо керованої гнучкості обмінного курсу. Глава МВФ нагадала про помітний прогрес української влади щодо контролю витрат: нарешті ухвалено закон, який передбачає відновлення декларацій про активи. Вона відзначила розумні зусилля українського уряду щодо стабілізації національної економіки у складних воєнних умовах.