У процесі підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України Міжнародний валютний фонд відзначив щонайменше три важливі досягнення, пов’язані зі стабілізацією економіки. Про це, як повідомляє Укрінформ, сказала директор­розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на пресконференції в Марракеші.

По­перше, йдеться про відновлення економічного зростання, яке МВФ прогнозує до 3%. По­друге, показник інфляції було приведено до однозначних цифр, чого можуть досягти не всі економіки навіть у мирний час. По­третє, Україна має солідні міжнародні резерви, що дало змогу НБУ почати втілення заходів щодо керованої гнучкості обмінного курсу. Глава МВФ нагадала про помітний прогрес української влади щодо контролю витрат: нарешті ухвалено закон, який передбачає відновлення декларацій про активи. Вона відзначила розумні зусилля українського уряду щодо стабілізації національної економіки у складних воєнних умовах.