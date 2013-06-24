МВС плідно працюєнад законодавчими змінами в питаннях запобігання та протидії домашньому насильству. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України під час спільної наради правоохоронних та інших державних органів з питань протидії домашньому насильству, захисту прав та інтересів постраждалих від таких правопорушень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава МВС України Ігор Клименко розповів, що одним з пріоритетів відомства наразі є реалізація проекту «Безпечна країна», однією з складових якого є протидія домашньому насильству. У межах проекту планується оновити механізм реагування на такі випадки.

«У зв’язку з ситуацією в державі збільшилась напруга у суспільстві, чимало людей втратили близьких, житло, роботу. З’явилася велика кількість внутрішньо переміщених осіб та зросла інтенсивність насильницької поведінки. Ми враховуємо ці та інші негативні тенденції в аналізі безпекової ситуації в країні. Своєю чергою, Центр стратегічного аналізу та прогнозування МВС постійно здійснює моніторинг безпекового стану, відслідковуючи динаміку статистичних показників за кілька років. За результатами останньої оцінки на високий рівень вийшло декілька індикаторів, серед яких – домашнє насильство», – поінформував присутніх Міністр внутрішніх справ.

Для того, щоб забезпечити невідворотність покарання для кривдників, Міністерство спільно з депутатським корпусом розробило два законопроекти. Такі законодавчі зміни дозволять створити додаткові механізми захисту для постраждалих.

«Переконаний, що реалізація цих ініціатив дозволить захистити вразливих осіб від домашнього насильства та значно покращить стан справ у цій площині», – зазначив Глава відомства Ігор Клименко.

Окрім того, з червня цього року МВС спільно з Офісом Генпрокурора, Мін’юстом, Мінсоцполітики запустило пілотний проект імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, у практичну діяльність.

Генеральний прокурор Андрій Костін зосередив увагу присутніх на низці аспектів, які потребують особливої уваги. Серед них: своєчасна реєстрація кримінальних правопорушень та реагування на випадки домашнього насильства, правильна кваліфікація таких злочинів, комплексна допомога постраждалим, а також посилення уваги до дітей, які стали свідками домашнього насильства.

«Переконаний, людиноцентричний підхід у системі кримінальної юстиції має стати головним та єдиними можливим підходом. Ефективність протидії таким комплексним проблемам, як домашнє насильство, безпосередньо залежить від координації усіх відповідальних сторін: органів правопорядку та прокуратури, уряду, державних інституцій та неурядових організацій», – підкреслив Андрій Костін.