МВС запускає Telegram-канал Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Урядовий портал.

У даному Telegram-каналі буде ключова інформація з пошуку осіб, взаємодії з Міністерством оборони та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

«Наше ключове завдання — надати всю необхідну інформацію, адже довіра до Реєстру й відповідно кількість звернень постійно зростає. Протягом жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків — в середньому, 91 на добу. За останні 10 днів надійшло 792 звернення. Обробили 12 526 запитів та видали 11 736 витягів. З них 88 — щодо дітей. Шукаємо всіх. Допомагаємо кожному», — зазначив глава МВС України.