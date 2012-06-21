Новим головним тренером мюнхенської «Баварії» буде Юпп Хайнкес. Про це повідомляє Bild.
За інформацією видання, 72-річний фахівець працюватиме з чемпіонами Німеччини до кінця нинішнього сезону. Керівники «Баварії» Улі Хенесс і Карл-Хайнц Румменігге надали перевагу Хайнкесу, залишивши «за бортом» колишнього наставника дортмундської «Боруссії» Томаса Тухеля і 30-річного тренера «Хоффенхайма» Юліана Нагельсманна.
28 вересня «Баварія» звільнила Карло Анчелотті після розгрому від ПСЖ в Лізі чемпіонів (0: 3). Після семи турів чемпіонату Німеччини мюнхенці займають друге місце в турнірній таблиці, маючи в активі 14 очок. Лідирує дортмундська «Боруссія», яка набрала 19 балів.
ДОВІДКА «УК»
Карло АНЧЕЛОТТІ очолював «Баварію» з літка 2016 року. Під керівництвом італійця команда виграла чемпіонат і Суперкубок Німеччини.
Юпп ХАЙНКЕС очолював «Баварію» з 1987 по 1991, в 2009 і з 2011 по 2013 роки. Він покинув клуб після сезону-2012/13, в якому виграв чемпіонат, Кубок Німеччини і Лігу чемпіонів.