У зв’язку з воєнними діями на території Ізраїлю громадянам України рекомендовано утриматися від відвіду­вання центральних і південних районів країни, зберігати пильність і уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів для підвищення рівня обізнаності розвитком подій. Про це зазначив у коментарі речник МЗС Олег Ніколенко.

У разі перебування в населених пунктах країни, які лежать у безпосередній близькості від Сектору Гази, під час увімкнення сигналу повітряної тривоги рекомендовано невідкладно скористатися бомбосховищами.

МЗС України створило оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Українське посольство перебуває в постійному контакті з ізраїльською владою, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації громадянам України необхідно звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: +972­546­676­782; української дипустанови в м. Рамалла за телефоном: +972­59­823­93­99.