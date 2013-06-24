Оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь» у залі Генеральної Асамблеї підтримали 79 країн-членів ООН.

Резолюція охоплює ситуацію із правами людини на всіх тимчасово окупованих російською федерацією територіях України та забезпечує посилений моніторинг системних порушень міжнародного права, прав людини й міжнародного гуманітарного права, що чинить російська окупаційна адміністрація проти місцевих жителів.

Документ чітко засуджує загарбницьку війну рф проти України, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, а також наголошує на невизнанні будь-яких спроб змінити статус українських територій. Цьогорічний документ посилено новими положеннями, що прямо засуджують тортури, нелюдське поводження та інші грубі порушення прав людини, яких зазнають українські військовополонені й незаконно утримувані цивільні особи.

Резолюція спирається на висновки Незалежної міжнародної комісії з розслідування злочинів рф, які підтверджують факти насильницьких зникнень і катувань на тимчасово окупованих територіях України і на території самої росії. Окремо засуджено систематичну відмову російської влади надавати інформацію про долю та місцеперебування викрадених чи полонених українців і висунуто чітку вимогу негайно розкрити ці дані, забезпечити безперешкодний доступ міжнародних механізмів, зокрема МКЧХ, до місць утримання українських військовополонених і цивільних осіб, гарантувати їм належну медичну допомогу та здійснити повний обмін полонених.

ГА також закликає росію звільнити всіх незаконно утримуваних осіб, зокрема кримських татар, цивільних, політичних в’язнів і журналістів та нагадує про останнє попередження Генерального секретаря ООН російській федерації щодо можливого внесення її до так званого списку ганьби за злочини сексуального насильства, пов’язані з конфліктом. Окремо наголошено, що росія вже третій рік поспіль перебуває в такому списку як «злісний порушник» за вбивства й каліцтва українських дітей, а також атаки на освітні та медичні заклади в Україні.

Документ — важливий інструмент для подальшого незалежного моніторингу та звітування Генерального секретаря ООН про стан прав людини на тимчасово окупованих територіях України, що сприяє фіксації та розслідуванню злочинів рф, повідомляє МЗС.