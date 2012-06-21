У МЗС Польщі нині не бачать підстав для скасування резонансного тендеру з обрання виконавця послуг щодо візового обслуговування громадян України на найближчі три роки. Про це повідомили в МЗС Польщі у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

Як зазначили у польському зовнішньополітичному відомстві, виконавець, з яким буде підписано угоду, буде зобов’язаний дотримуватися усіх її положень і вимог з належною старанністю, а дії, які виходитимуть за рамки замовлених послуг, «становитимуть підставу для нарахування штрафів чи здійснення інших відповідних юридичних кроків з боку замовника».

«Одночасно інформуємо, що замовник (МЗС Польщі –– ред.) на даний момент не бачить підстав, аби скасувати проведений тендер», –– повідомили в МЗС РП.

У зовнішньополітичному відомстві поінформували, що тендер проведено у відповідності до закону про публічні замовлення в Польщі від 2004 року. До участі в ньому допущено всіх, хто відповідав вимогам, визначеним виконавцем.

Як відомо, 11 червня посольство Польщі в Україні оголосило результати тендера з обрання візового оператора на три роки у візових центрах в Києві, Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі та Харкові. Переможцем тендеру став консорціум із п’яти компаній на чолі з французькою TLScontact з пропозицією 34 млн євро за виконання послуг. При цьому, МЗС Польщі відкинуло пропозиції інших учасників тендера з меншими ціновими пропозиціями.

Три інші учасники, які програли у тендері, подали апеляції на його результати.

До складу консорціуму, який переміг у тендері, входить також відома польська компанія з працевлаштування Personnel Service S.A. За оцінкою ряду експертів, а також українських та польських ЗМІ, у переможця тендера може бути конфлікт інтересів, оскільки польська компанія професійно займається працевлаштуванням українців в РП. Відтак, вона може використовувати своє становище для створення конкурентної переваги над іншими компаніями з працевлаштування іноземців в Польщі.

Крім того, за інформацією ряду ЗМІ власники Personnel Service S.A. мають тісні бізнес-контакти в Росії, зокрема з особами, наближеними до російської влади. Відтак, особисті дані сотень тисяч громадян України можуть опинитися в руках російських спецслужб, що становитиме небезпеку для України.

На питання щодо обрання переможця тендера також звернули увагу організації із захисту трудових мігрантів та народні депутати України, які звернулися до МЗС України з проханням взяти під свій контроль проблемну ситуацію з обрання переможця тендера.