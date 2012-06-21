Визначальним при виробленні позиції України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту є наш послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами.
Про це йдеться у коментарі МЗС України стосовно позиції делегації України під час розгляду резолюції Ради Безпеки ООН 2334 щодо становища на Близькому Сході.
«Наша держава послідовно виступає за дотримання норм міжнародного права всіма і всюди, оскільки на власному прикладі відчула, до яких трагічних наслідків призводить його порушення. Саме тому визначальними при виробленні позиції України стали наш послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами», — йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що Україна протягом багатьох років займає послідовну та збалансовану позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, врегулювання якого має відбуватися виключно мирними засобами.
«Україна, як і решта постійних та непостійних членів Ради Безпеки ООН, а також Генеральний секретар ООН, неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, оскільки вона суперечить міжнародному праву. Ми також засуджуємо насильство і підбурювання до нього з боку палестинської сторони», — йдеться у коментарі.
Як зазначили в МЗС, текст резолюції є збалансованим, оскільки вона закликає до вжиття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони: Ізраїль має припинити поселенську діяльність, а палестинські власті - вжити ефективних заходів боротьби з тероризмом.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що резолюцію 2334 щодо становища на Близькому Сході підтримали всі члени Ради Безпеки, за винятком Сполучених Штатів, які утримались.
«Переконані, що лише зовнішня політика, яка заснована на необхідності захисту національних інтересів, а також на повазі до міжнародного права та універсальних цінностей і принципів — є переконливою і зрозумілою для всіх. Впевнені, що активна й емоційна внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі не завадить традиційно дружнім українсько-ізраїльським відносинам, що засновані на взаємній повазі та спільності інтересів», — резюмували у МЗС.