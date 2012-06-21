За попередньою інформацією, українців серед постраждалих унаслідок теракту в Барселоні немає. Про це повідомив у Тwitter Департамент консульської служби МЗС.
«Попередня інформація про громадянство загиблих і поранених у Барселоні: українців серед них немає», — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, учора близько 17 години за місцевим часом білий мікроавтобус на великій швидкості проїхав близько
Вже за кілька годин терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІД) заявило про свою причетність до теракту.
Іспанська влада заявила, що під час теракту постраждали громадяни щонайменше 18 країн: Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Аргентини, Венесуели, Бельгії, Австралії, Угорщини, Перу, Румунії, Ірландії, Греції, Куби, Македонії, Китаю, Італії й Алжиру.