Вихід Росії з Договору про відкрите небо знищує європейську архітектуру безпеки

Рішення Російської Федерації про вихід з Договору з відкритого неба спрямоване на знищення європейської архітектури безпеки та руйнацію міжнародних режимів контролю над озброєнням.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Росія упродовж 2009 – 2020 років грубо порушувала Договір з відкритого неба, зокрема шляхом скорочення зони його застосування через окупацію частин територій України та Грузії.

«Розглядаємо це рішення як черговий приклад реалізації Росією зовнішньополітичного курсу, спрямованого на знищення європейської архітектури безпеки, руйнацію міжнародних режимів контролю над озброєнням та підрив фундаментальних норм і принципів міжнародного права», - зазначили в МЗС.

Українські дипломати акцентували, що Договір з відкритого неба залишається важливою юридично зобов'язуючою міжнародною угодою у сфері контролю над озброєнням, яка забезпечує транспарентність між державами-учасницями шляхом здійснення спостережних польотів над територією одна одної.