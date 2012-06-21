У Міністерстві закордонних справ означили п’ять небезпечних для відвідування країн. До цього списку ввійшли Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі та Російська Федерація. Про те, що МЗС закликає українців утриматися від поїздок за цими напрямами, стало відомо завдяки запису в Twitter державного секретаря Міністерства закордонних справ Андрія Заяця. «Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені в можливостях допомогти», — написав посадовець. До слова, в Лівії нещодавно було звільнено українського лікаря. Він працював за контрактом у місті Себга та був викрадений одним з численних збройних угруповань. У повідомленні МЗС щодо цього питання наголошено: «Звільнення відбулося завдяки домовленостям, досягнутим українськими дипломатами під час переговорів з ватажками місцевих племен». А посольство України в Лівії неодноразово настійно закликало усіх громадян, які перебувають у цій країні, негайно залишити її територію.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»