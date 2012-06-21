Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив, що Україна і США узгодили зустріч президентів Петра Порошенка і Дональда Трампа, однак не став називати її дату.
«Зустріч відбудеться, звичайно, ми її готуємо. Але ми повинні витримати інтригу», — повідомив глава МЗС журналістам у середу ввечері.
За словами міністра, найближчим часом представники Банкової і Білого дому синхронно озвучать дату зустрічі.
Пан Клімкін уточнив, що до порядку денного зустрічі президентів включені питання виконання Росією Мінських домовленостей, ситуації в анексованому Криму, доступу міжнародних спостерігачів на півострів.
«Ми будемо працювати над тим, щоб узгодити логіку нашої взаємодії щодо тиску на Росію», — зазначив глава МЗС.
Крім того, президенти обговорять поглиблення двосторонньої співпраці та сприяння США українським реформам, зокрема в сфері національної безпеки.
Під час підготовки зустрічі Київ і Вашингтон також погоджували формат участі США в процесі врегулювання конфлікту в Донбасі, додав Павло Клімкін.
«Нам перед цією зустріччю було важливо домовиться з американськими партнерами щодо їх формату включення: буде це паралельний формат або це буде формат взаємодії на певних рівнях з нормандським форматом» - підсумував міністр.