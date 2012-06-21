За попередніми прогнозами, 1-ше вересня обіцяє бути в Україні сонячним та теплим.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, «нові костюмчики і нові черевички не намокнуть».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Богородицю в Україні дощитиме
Стосовно ж погоди у найближчі дні, метеоролог зазначила, що вже у ніч на понеділок, 28 серпня, на заході, у північних областях та на Вінниччині пройдуть дощі з грозами. Дощі вдень у понеділок поширяться на значну частину території України. На півночі та заході до +15-22 градусів.
Південь та схід ще залишаться в епіцентрі спеки, до +30 і вище. Жителі Вінницької та Кіровоградської областей також відчують похолодання, а на Черкащині, Полтавщині та у Дніпропетровській області вируватиме справжнє літо.