Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим», фандрейзингова платформа United24 і monobank започаткували проєкт «Операція «Єдність». Його мета — забезпечити українське військо 10 тисячами FPV-дронів з боєкомплектом на суму 235 мільйонів гривень.

«Ця війна — боротьба технологій. Старлінки, морські дрони, системи ситуаційної обізнаності, БпЛА — все це змінює ситуацію на полі бою. Значення простих у використанні та недорогих дронів-камікадзе важко переоцінити. Тож ми раді оголосити збір, який підкреслює важливість об’єднання. Операція «Єдність» — хороший приклад спільної ініціативи великих гравців фандрейзингу заради спільної мети. Ми впевнені, що до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу», — каже віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

10 тисяч FPV-дронів вартістю 178 мільйонів гривень придбають за кордоном, а в Україні дообладнають бойовими частинами загальною вартістю 57 мільйонів гривень. Закупівлю дронів-камікадзе, а також їхню передачу військам здійснюватиме фонд «Повернись живим».