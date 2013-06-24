Торік український бізнес експортував 99,8 мільйона тонн товарів (з яких 16,3 мільйона — через зерновий коридор) на суму 44,1 мільярда доларів США. Цей результат перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко назвала подвигом в умовах війни.

«Це перший рік, коли фізичні обсяги експорту такі важливі, — через війну і блокаду портів на перший план у торгівлі вийшла логістика. Так, вартість експорту 2022 року на 35% менша, ніж 2021-го, фізичні обсяги скоротилися на 38,4%, але підсумки як для умов воєнного часу позитивні. Поки що всі цифри — оперативна статистика. Уточнені дані буде оприлюднено 15 лютого, як і інформацію про міжнародну торгівлю послугами», — цитує слова урядовиці пресслужба міністерства.