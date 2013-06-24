Для зручності пасажирів Укрзалізниця призначає додаткові рейси на найближчі вихідні. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
№180/179 Київ — Дніпро вирушатиме 6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05.
№191/192 Київ — Львів вирушить 8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.
№176/175 Київ — Кривий Ріг вирушить 8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.
№104/103 Київ — Харків вирушатиме 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.
№168 Львів — Одеса вирушить 8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.
Крім того, поїзд №810/809 Львів — Ясіня відправлятиметься з 4 по 8 січня о 07:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. Зворотно, з Ясіні, рейс вирушатиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.
Нагадуємо також, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська «Лижний експрес» №745.