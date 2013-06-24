Укрзалізниця запрошує всіх, хто через ворожі обстріли залишився без електрики, підзарядити свої гаджети та випити гарячого чаю в залізничних пунктах незламності. Вони функціонують на 92 вокзалах по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Пункти незламності працюють цілодобово. Вони обладнані альтернативними джерелами електропостачання, засобами опалення, стабільним безкоштовним інтернетом, зонами для підзарядки гаджетів. У холодну пору тут завжди можна випити гарячий чай.

На 40 вокзалах у пунктах незламності облаштовані зони для батьків з дітьми. Вона мають місця для годування та сповивання, місця очікування для батьків, набори для малювання, розмальовки, настільні ігри тощо.