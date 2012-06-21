У США археологи і кліматологи, спільними зусиллями обстежили кам'янисте тундрового плато на заході хребта Брукса на Алясці, і виявили там сотні залишків будинків і кам'яні піраміди, вік яких становить майже 11 тисяч років. Вони старші за єгипетські.

Звіт про дослідження з'явився у виданні Anchorage Daily News. Його автор - Нед Розелл, науковий співробітник Геофізичного інституту Університету Аляски в Фербенксі.

Це масштабне дослідження розпочалося у 2011 році, коли Служба національних парків побудувала на перевалі Ховарда метеорологічну станцію. Подібні об'єкти призначені для автономної роботи у важкодоступних місцях на всій території Аляски. Станція живиться від сонячних батарей, а отримані дані відправляє через космічні супутники.

Ці дані допомогли археологам вибрати найбільш підходящий час для експедиції і вивчити широкий простір між річками Колвілл і Ноатак. Вони побували там і з'ясували, що навіть у найекстремальніших погодних умовах на Алясці в давнину існували великі поселення.

На перевалі Ховарда були виявлені сотні залишків жител, зокрема кільцеподібні фундаменти, на яких встановлювалися куполоподібні будинки-голки, а також ями для зберігання продуктів, сировину і відходи виробництва кам'яні інструменти. Крім того, були знайдені пірамідально складені купи каміння. Ці споруди далеко не такі монументальні, як піраміди Єгипту, але вони приблизно вдвічі древніші за єгипетські. Вчені вважають, що піраміди на Алясці в давнину служили пастками, в які люди заганяли карібу - північних оленів.

«Місцеві жителі використовували в своїх інтересах карібу, рибу, ягоди, водоплавну птицю і, у ранній період, ймовірно, зубрів, - вважає археолог Джефф Расіч зі Служби національних парків. - Перевал Ховарда - це тундрові ворота шириною в кілька кілометрів, через які стада карібу досі сезонно мігрують із Західної Арктики».

Незважаючи на вкрай складні кліматичні умови, ця місцевість, на думку вчених, завжди була багата їжею. Тубільці називали перевал Ховарда словом «Акутук» (Akutuq). Це була назва їх улюблених ласощів, які вони готували зі збитих тваринних жирів, цукру і ягід. Снігові візерунки, намальовані вітром на перевалі Ховарда, зовні нагадували їм ці ласощі.

Що стосується погоди, то кліматичний антирекорд у цих місцях був зафіксований 21 лютого 2013 року. У той день температура повітря опустилася до позначки близько мінус 43 градусів за Цельсієм, а вітер дув зі швидкістю майже 90 км/год.

І така погода не булао поодинокою. Нестерпний холод і вітер були тут зафіксовані в 2014, 2015 року, 2016 і 2017 роках. На вітрі температура була ще нижчою. Вчені вважають, що ескімоси перечікували в своїх будинках сильні морози, після чого відправлялися на перевал у пошуках заледенілих туш полеглих від холоду карібу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»