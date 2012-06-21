У ході операції «Акциз-2017» працівники податкової міліції Черкащини з’ясували, що в одному з сіл Жашківського району реалізовують паливно-мастильні матеріали без дозвільних документів на цей вид підприємницької діяльності. Крім того, на автозаправній станції зберігали алкогольні напої й торгували ними за відсутності відповідної ліцензії.
Внаслідок проведених заходів правоохоронці виявили та вилучили 15,5 тисячі літрів дизельного пального, понад 8 тисяч літрів бензину А-92 та 55 літрів алкогольних напоїв. Загалом із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 551 тисяча гривень. Організатору незаконної АЗС загрожують адміністративні санкції.
Як розповів начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Черкаській області Дмитро Анголюк, з початку року за порушення норм чинного законодавства при зберіганні та продажі алкогольних напоїв і тютюнових виробів накладено 477 тисяч гривень штрафних санкцій. Серед головних порушень, які виявили перевірки — безліцензійна діяльність і торгівля фальсифікатом.